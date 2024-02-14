Ворог двічі за ніч обстріляв Селидове: загинуло троє людей, серед них дитина

В ніч на середу, 14 лютого, російські окупанти знов атакували Україну — двічі обстріляли Селидове у Донецькій області.

Про це повідомили у Селидовській міській воєнній адміністрації (МВА).

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Повідомляється, що окупанти цілили по цивільних об'єктах міста. В результаті поранення дістали 12 мешканців, четверо з них діти.

Загинули 3 цивільні особи, серед них одна дитина.

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Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

В МВА уточнюють, що ворог поцілив у п'ятиповерхівку, 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю, під завалами люди.

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Також пошкоджено корпус лікарні, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують у інші міста.

«Імовірно, під завалами перебувають три людини, у тому числі дитина. На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада», — повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На місці виникла пожежа. Рятувальники борються з вогнем та евакуюють людей.

«Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 кв метрів, евакуюють хворих із пошкоджених приміщень», — написав керівник ОВА.

Він також повідомив про одного пораненого.

«Наразі відомо про 1 поранену людину, рятувальні роботи тривають», — поінформував Філашкін.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора росіяни безпілотниками атакували Дніпро. Після цього мешканці низки районів міста залишилися без світла та води. Також були знеструмлені й інфраструктурні об'єкти. Влада прийняла рішення евакуювати лікарню, яка постраждала від обстрілів, та частково закрити школи.

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