Розвідував геолокації комплексів української ППО: на Київщині СБУ затримала російського агента

СБУ затримала на Київщині ще одного російського агента. Поплічник росіян орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ. Фігурант також розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах.

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За даними спецслужби, зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ.

Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.

Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

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Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки.

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У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

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За виконання ворожих завдань зрадник отримував від фсб гроші, які надходили на його банківську картку.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку «заходили» кошти від фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки фсб, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи.

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