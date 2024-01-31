37.68 / 38.23 40.98 / 41.70
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Готував прорив диверсантів: на Сумщині затримано агента фсб

10:40 31 січня 2024
Затримання інформатора фсб

Останнім часом у прикордонних районах Сумської області активізувалися ворожі ДРГ.

До підготовки їхніх операцій на нашій території фсб намагається залучити місцевих мешканців-фанів «руського міра». Одного з них Служба безпеки України затримала «на гарячому» — коли він розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині, намагаючь виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області.

Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону, інформують у прес-центрі спецслужби.

Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області. За наявними даними, окупанти сподівалися використати цю інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння області.

РЕКЛАМА

За даними слідства, затриманим виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року.

У поле зору фсб він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в «Одноклассниках».

РЕКЛАМА

Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

РЕКЛАМА

За виконані завдання окупанти відправляли своєму поплічнику грошову винагороду, яка надходила йому у криптовалюті.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що напередодні ворожого інформатора було затримано і в столиці України — він шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

Фото СБУ

119

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бійці Сухопутних військ ЗСУ на завданні

Потрібні не оператори дронів: генерал-майор здивував відповіддю про те, яких спеціалістів найбільше потребує армія

Кінь-Жартун

Рибам — цікаві справи, Левам — успіх в кар’єрі, а Скорпіонам — потужна енергетика: гороскоп на день Коня-Жартуна

Гороскоп

Овнам допоможе рішучість, Терезам — чарівність: які знаки зодіаку досягнуть успіху в лютому-2024

Заповнення квитанції

«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту