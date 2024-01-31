Готував прорив диверсантів: на Сумщині затримано агента фсб

Останнім часом у прикордонних районах Сумської області активізувалися ворожі ДРГ.

До підготовки їхніх операцій на нашій території фсб намагається залучити місцевих мешканців-фанів «руського міра». Одного з них Служба безпеки України затримала «на гарячому» — коли він розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині, намагаючь виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області.

ВІДЕО ДНЯ

Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону, інформують у прес-центрі спецслужби.

Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області. За наявними даними, окупанти сподівалися використати цю інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння області.

РЕКЛАМА

За даними слідства, затриманим виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року.

У поле зору фсб він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в «Одноклассниках».

РЕКЛАМА

Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

РЕКЛАМА

За виконані завдання окупанти відправляли своєму поплічнику грошову винагороду, яка надходила йому у криптовалюті.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що напередодні ворожого інформатора було затримано і в столиці України — він шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

Фото СБУ

119

Читайте нас у Facebook та Instagram