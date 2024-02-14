Перерахунок пенсій: кому через два тижні почнуть платити на 500 грн більше

В Україні у березні проведуть індексацію пенсій. При цьому не всі пенсіонери отримають однакову суму доплати, наприклад, частина отримає надбавку у 500 грн, пише OBOZ.UA.

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За інформацією юристів, при індексації враховується лише той розмір пенсії, який розрахований за формулою. Тобто, якщо пенсіонеру додатково підвищили виплати, наприклад, згідно з державними гарантіями, через додатковий стаж, доплати за будь-що, то, найімовірніше, цю «зайву» пенсію при індексації враховано не буде.

Наприклад, якщо вам виповнилося 65 років і ви маєте норму страхового стажу, мінімальний розмір пенсії становить 40% мінімалки, або 2840 грн.

Якщо ваша пенсія за формулою становить 2700 грн, то платитимуть вам 2840 грн. Проте за індексації приблизно на 13% підвищать не повну пенсію (2840 грн), а її розрахунковий розмір за формулою (2700 грн).

Тобто, надбавку на 500 грн отримають ті, хто зараз отримує виплати, розрахунковий розмір яких становить від 3847 грн.

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В ПФУ сподіваються, що підвищення позитивно вплине на настрій пенсіонерів.

Щодо індексації іншим громадянам (за розрахунками редакції):

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Підвищення на 100−299 грн — такий розмір індексації може бути лише для українців, які й зараз мають значне збільшення до розрахункового розміру пенсії,

- на 300−399 грн; за пенсії від мінімальної до 3076 грн

- на 400−499 грн; якщо розмір пенсії становить від 3077 до 3846 грн

- на 500−599 грн; за пенсії від 3847 до 4615 грн

- на 600−699 грн; за пенсії від 4616 до 5378 грн

- на 700−799 грн; за пенсії від 5379 до 6153 грн

- на 800−899 грн; якщо пенсія від 6154 до 6923 грн

- на 900−999 грн; за пенсії від 6924 до 7692 грн

- від 1000 грн; якщо пенсія — від 7693 грн.

Кумулятивний з 2022 року рівень інфляції становив 31,7%. А якщо врахувати прогнозний рівень зростання цін цього року, то сукупне зростання за три роки становитиме близько 37%. Мінімальна пенсія у січні 2022-го становила 1934 грн. Якби її збільшили лише на рівень зростання цін, то вже цього року українці б отримували пенсію від 2650 грн. Насправді її розмір становить станом на сьогодні 2361 грн.

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Раніше ми повідомляли, що можуть зробити пенсіонери для ​​легального підвищення пенсійних виплат.

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