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Спорт

Італійський футболіст отримав довічний термін за жорстоке вбивство коханої (відео)

12:46 14 лютого 2024
Джованні Падовані та Алессандра Маттеуцці

Футболіст багатьох італійських клубів третього та четвертого за силою дивізіонів 28-річний Джованні Падовані отримав довічний термін без можливості умовно-дострокового звільнення протягом 51 року за жорстоке вбивство своєї 56-річної коханої Алессанди Маттеуцці, повідомляє Gazzetta di Bologna.

Трагедія сталася в серпні 2022 року, коли Падовані попросив в свого клубу «Санкатальдезе» з четвертого італійського дивізіону дозволу пропустити матч Кубка Італії проти «Катанії». Трохи згодом стане зрозуміло, чому. Футболіст пішов до своєї колишньої пасії Алессандри, яка була старша за нього аж на 30 років, щоб жорстоко вбити. Він напав на неї, використовуючи, серед іншого, бейсбольну биту та молоток. Жінку знайшли зі слідами насильства по всьому тілу. Вона була ще жива, але померла дорогою до лікарні. Майже одразу Падовані заарештували.

Через 18 місяців негідник (до речі, вихованець «Наполі» та ексгравець збірної Італії U17) отримав покарання. Крім відбування довічного, суд Болоньї зобов'язав Падовані виплатити сім'ї жертви компенсацію у розмірі 115 000 євро.

Мотиви злочину стали відомі під час реконструкції вбивства. Падовані та Маттеуцці були у стосунках протягом року, після чого вона вирішила їх припинити. Кавалер не міг цього перенести, переслідуючи Алессандру і надсилаючи їй тисячі повідомлень. Маттеуцці написала заяву в поліцію, але одного дня вбивця з'явився на порозі її будинку, коли жінка розмовляла телефоном з сестрою Стефанією. «Ні, Джованні, ні, я благаю тебе, допоможи», — це все, що почула сестра в слухавці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон світу з футболу отримав термін за дитячу порнографію.

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