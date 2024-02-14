Нардепи пропонують доплачувати військовим за знищену техніку ворога: про які суми йдеться

У Верховній Раді, де розглянуть важливу правку до закону про мобілізацію, зареєстрували законопроєкт, що передбачає низку змін щодо доплат та пільг військовим. Зокрема пропонують доплачувати бійцям за знищену ворожу техніку.

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Про це йдеться у новому законопроєкті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби», опублікованому на сайті парламенту.

У запропонованому документі розглядається установлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки, пише «Апостроф».

Зокрема, пропонується платити:

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за знищений танк, САУ або РСЗВ пропонується виплачувати 370 тис. грн;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему виплати будуть менші — 100 тис. грн;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 30 тис. грн;

за ЗРК та радіолокаційні системи засобів ППО — 370 тис. грн.

за знищення засобу контрбатарейної боротьби та РЕБ — до 150 тис. грн;

за знищення безпілотників розвідувального та ударного типу та балістичних ракет — 100 тис. грн.

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Згідно з цим законопроєктом, винагороду зможуть отримати не лише військові, а й співробітники поліції спеціального призначення. Виплату пропонують розподіляти між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні або захопленні певного виду техніки.

При цьому, для командирів військових передбачено додаткову винагороду у відсотках від суми:

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безпосередній командир — 5%,

командир рівня взводу/роти/групи — 3%,

командир рівня батальйону — 2%,

командир рівня бригади (полку) — 1%.

Нагадаємо, що днями мерії кількох міст України також прийняли рішення про муніципальне матеріальне стимулювання мобілізованих — на додачу до належних державних виплат.

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