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Суспільство та люди

До законопроєкту про мобілізацію внесли важливу правку

20:06 13 лютого 2024
Верховна Рада

До законопроекту про мобілізацію подали правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від призову на військову службу. Про це повідомив народний депутат Роман Грищук.

Тепер цю правку має розглянути профільний комітет з питань нацоборони.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт щодо мобілізації в Україні. Також днями в Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації.

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