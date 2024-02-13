До законопроєкту про мобілізацію внесли важливу правку

До законопроекту про мобілізацію подали правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від призову на військову службу. Про це повідомив народний депутат Роман Грищук.

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Тепер цю правку має розглянути профільний комітет з питань нацоборони.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт щодо мобілізації в Україні. Також днями в Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації.

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