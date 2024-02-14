Новий скандал в Раді: нардепка Безугла «наїхала» на Сирського — «Навіщо такі ЗСУ?»

Схоже, після відставки головкома Залужного нардепка Мар’яна Безугла почала відчувати «запаморочення від успіхів» і висунула претензії тепер вже новопризначеному головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

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Про свої «вимоги» Безугла написала на сторінці у Facebook.

Так, Мар'яна Безугла стверджує, що Сирський має використати свій шанс, і через місяць країна повинна побачити кардинальні зміни в ЗСУ.

«Ми тільки отримали шанс, а не все вже „порішали“. Так, прийшли бойові командири на посади, так, прибрали кількох „мʼясників“ і „деревʼяних“, так, почався аудит. Але», — застерігає невгамовна депутатка.

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Далі Мар'яна пише про те, що сьогодні українські спецслужби потопили черговий російський корабель — без прямого людського втручання, новітніми дронами. Завдяки цьому на дно пішли мільярди рублів, кілька десятків навчених росіян, їх так звана «стратегічна перевага» й пиха.

Саме це, вважає нардепка, показує шлях до перетворення ЗСУ.

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«То, пане головкоме, Ви або використовуєте шанс, і вже за місяць ми маємо побачити КАРДИНАЛЬНІ зміни в ЗСУ, або навіщо тоді такі ЗСУ?» — написала вона.

На думку Безуглої, потрібно створити нові інженерні батальйони, БпЛА-війська, спецпідрозділи і найманців-контратників, а не тримати тисячі людей у штабах над паперовими мапами.

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«Папір потрібен, але це не вівтар. Не поклоняйтеся», — додала Безугла.

При цьому хитра нардепка закрила можливість коментів для всіх бажаючих — наразі це можуть зробити тільки її друзі та ті читачі, хто слідкує за сторінкою більше 24 годин.

Але навіть в таких умовах коментатори цікавляться, звідки у пані Мар'яни глибокі пізнання у воєнних науках та дають «добрі поради» починати писати книгу «Моя боротьба» («Майн кампф» — таку назву мала книженція Адольфа Гітлера).

Зазначимо, що раніше Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася такому рішенню.

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