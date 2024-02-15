Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів згадав про критичну ситуацію у лютому 2014 роца та те, як тоді згуртувалися українці.

«Дні Майдану. Те, що зараз відбувається у війні, дуже нагадує мені Майдан, — пише Віктор Андрусів. — 10 років назад в ці дні Майдан рухався до своєї кульмінації, але настрій у нас був далеко не переможний. Протест зайшов в глухий кут. Ми не могли перемогти беркут і внутрішні війська — вони не могли перемогти нас. Ми виснажувались, нас ставало все менше і менше. В окремі дні загальна кількість людей на Майдані не перевищувала 7 тисяч. Опозиція вела безуспішні переговори. Ресурси закінчувались і підтримувати харчування та побут Майдану ставало все важче.

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Тоді був розроблений план про вихід з кризи через конституційну реформу. Ідея полягала в тому, щоб повернути повноваження до Конституції 2004 року, і обрізати можливості Януковича. Окремим пунктом була реформа міліції. Але переговори буксували. Було ухвалено рішення взяти в облогу парламент і примусити проголосувати реформу. Ми зібрались і вирушили. Я досі памятаю, як оглянувся і побачив, що нас дуже мало. А коли ми побачили скільки тітушок, зрозуміли, що це пастка.

Через годину — дві 18 лютого нас просто розгромили. Ми відступали всіма можливими шляхами. Я дивився, як беркут пригає і танцює від щастя. На Майдані панував відчай. ВВ і беркут захопили Жовтневий, Народний дім, верхні барикади Інститутській. Янукович висунув ультиматум — до 18:00 залишити Майдан. Ситуація була жахлива, всі були морально подавлені. Я сказав своїм готуватись до довгого протистояння. Логіка була така: якщо нас видавлять з Майдану — робити барикади на Михайлівській. Ввечері почався штурм Будинку Профспілок. Ми відбивались як могли.

Ця критична ситуація струснула всіх по всій країні. Всі вийшли зі млявого сну і «нової стабільності». Люди почали захоплювати арсенали і вирушати на Київ. Зранку прибули нові сотні, а до обіду вже сталось те, що сталось. Ми заплатили дорогу ціну — але перемогли.

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Все це дуже і дуже схоже на те, що відбувається зараз. Ситуація трохи стабілізувалась. Орки атакують, ЗСУ відбивають. Настрій гнітючий. І є звикання до цієї ситуації. Але як і на Майдані, прорив може статись зовсім несподівано. Можливо, ті критичні події, які мають наступити в найближчі дні, струснуть нас знову. І ми, як і 19 лютого 2014, і 24 лютого 2022, так і зараз знову мобілізуємо весь свій потенціал і вирівняємо ситуацію. Хочеться в це дуже вірити.

На завершення — в орків все теж дуже і дуже погано. І надлом у них може статись так само, як і в нас. Наступного тижня розповім про це більше. А зараз маємо триматись. Триматись зі всіх сил".

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