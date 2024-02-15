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Суспільство та люди

Без діпфейку не обійшлося: росіяни запустили в мережі «тему» із закликом українських військових до держперевороту

15:30 15 лютого 2024
Діпфейк

Росіяни продовжують поширювати фейки. У соцмережі TikTok шириться відеозвернення нібито військовослужбовців 117 ОБрТрО 153 батальйону, які закликають до повалення конституційного ладу в державі. Насправді це відео створене за допомогою технології діпфейк, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Особи з відео ніколи не мали і не мають стосунку до 153 батальйону ТрО, про що повідомила 117 ОБрТРО на своїй сторінці у Facebook.

«Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українських військових і деморалізувати українське суспільство. Раніше ворог вже вдавався до подібних маніпуляцій і поширював фейкове звернення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», — повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно росіяни запустили «качку» про секретаря РНБО Олексія Данілова та колишнього Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

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