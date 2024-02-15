Рятувальник загинув під час гасіння пожежі на Кіровоградщині (фото)

В Кіровоградській області, де нещодавно потонули двоє дітей, загинув молодий пожежник. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області.

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«15 лютого о 03:57 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу в смт Власівка Світловодської МТГ Олександрійського району. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить 750 м² покрівлі та обладнання цеху на підприємстві. Під час ліквідації пожежі загинув 29-річний рятувальник. О 07:10 загорання було локалізовано спільними зусиллями світловодських, олександрійських рятувальників та бійців місцевої пожежної команди смт Власівка», — йдеться у повідомленні.

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Гасіння було ускладнене великим пожежним навантаженням та загрозою обвалу будівельних конструкцій, що могло становити небезпеку для життя особового складу. На гасіння пожежі залучено 25 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

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Загиблого звали Віктор Діденко.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року під час ліквідації наслідків обстрілів загинув рятувальник. А у січні окупанти обстріляли пожежну частину в Херсоні.

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