Броня української розробки САУ «Богдана» врятувала життя розрахунку після влучання дрона-камікадзе: вражаюче відео

Артилерійська система української розробки 2С22 «Богдана» продовжує доводити свою ефективність на полі бою. Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ «Богдана» вже показала відмінну точність у роботі по цілях противника.

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Тепер вже з'явилися докази й того, що броня цієї артсистеми здатна захистити життя бойового розрахунку. Причому після прямого влучання дрона-камікадзе окупантів «Ланцет».

Як видно з фото, «Богдана» отримала суттєві пошкодження, але броня, яку також розробляли в Україні, змогла витримати «удар» і тим самим врятувати життя українських воїнів.

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Варто відзначити, що самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана» — одна з найзагадковіших українських розробок.

Її народження тривало довгі сім років. Її конструкторів переслідували бюрократія, суди з Міноборони, банкрутства підрядників, а з 2022 року додалася війна. Значна частина потужностей розробника, Краматорського заводу важкого верстатобудування (КЗВВ), була знищена внаслідок ракетних ударів.

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Мрію про власну САУ могли відкласти, однак інженери перенесли заводи, відновили обладнання і швидко завершили її розробку.

В українській армії «Богдана» є однією з найбільш застосовуваних САУ 155-го калібру, а на фронті їх уже десятки.

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Цікаво, що перша САУ «Богдана» була розібрана в перші дні війни, її відновили.

«Ми шукали по всіх ЗСУ тих, хто брав участь у заводських випробуваннях, а провідного інженера Краматорського заводу, який брав участь в її створюванні, знайшли на блокпосту в західній Україні, бо його мобілізували. Відбили та долучили до гармати», — розповів військовий Мирослав Гай.

Після того цією єдиною САУ, за його словами, валили під Кривим Рогом, на Харківщині, Херсонщині, по острову Зміїний та довели її ефективність.

«Паралельно почали готувати запасні розрахунки, а коли держава зрозуміла, що нам потрібна українська САУ, то ми створили перший дивізіон, навчили людей, і у нас найліпший коефіцієнт бойового застосування САУ 155 мм. Бо ми їх обслуговували, ми цим займались і завод-виробник в Україні, який створив мобільні групи для ремонту на передовій», — додав військовий.

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