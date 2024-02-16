Втекли на канікули: Палата представників США не розглянула законопроєкт про допомогу Україні

Нижня палата Конгресу США припинила роботу на канікули, не розглянувши пакет допомоги для України, який був схвалений Сенатом. За інформацією The Hill, Білий дім розкритикував це рішення спікера Палати Майка Джонсона.

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Заступник речника Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що Джонсон скоротив робочий час і відправив Палату на канікули, «замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці».

«Кожен день, коли спікер Джонсон приводить до погіршення нашої національної безпеки, Америка програє, — додав Бейтс. — Утеча на дострокові канікули лише погіршує обидві проблеми».

Він також відзначив, що в Палаті представників зросла кількість демократів через результати довиборів у Нью-Йорку. «Як довели виборці в Нью-Йорку, американський народ обурений шкодою, яку спікер Джонсон завдає національній безпеці США заради політики», — сказав Бейтс.

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Згідно з його словами, «замість того, щоб покласти край політизації безпеки країни, спікер Джонсон… тікає, відправляючи Палату представників на дострокові, незаслужені канікули, продовжуючи зміцнювати криваві воєнні зусилля росії та іранський режим за рахунок американської національної безпеки, робочих місць у промисловості США та наших найближчих альянсів».

Керівництво Палати представників скасувало голосування у п'ятницю, а конгресмени повернуться до Вашингтона 28 лютого.

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Раніше група сенаторів представила законопроєкт, який передбачає посилення безпеки на кордоні та надання допомоги Україні та Ізраїлю. Республіканці вимагали поєднання допомоги Україні з діями на кордоні, а Джонсон заявив, що пакет «умре» після прибуття до Палати представників.

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