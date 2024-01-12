Сполучені Штати Америки, які разом з союзниками провели військову операцію проти хуситів, не змогли вирішити проблему фінансування опору України російським терористам.

ВІДЕО ДНЯ

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі 11 січня оголосив про припинення допомоги Україні з боку США до схвалення нового фінансування Конгресом. Цю інформацію він висловив під час брифінгу в Білому домі, вказавши, що Сполучені Штати надали останній пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів, який був оголошений 27 грудня 2023 року.

Кірбі зауважив, що допомога припинена в умовах активізації атак росії, яка, за його словами, лише зростає. Він звинуватив росіян у використанні північнокорейських балістичних ракет, називаючи їх дії «брудною роботою».

Раніше, на початку січня 2024 року, речник держдепартаменту США Метью Міллер повідомив, що Сполучені Штати не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022 та 2023 років. Офіційною метою було визначено допомогти Україні стати на ноги та розвинути військово-промислову базу, щоб український уряд міг самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

РЕКЛАМА

У той же час, стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак планує відвідати Київ 12 січня. За повідомленням британського уряду, він має оголосити про новий великий пакет підтримки та підтвердити тісне партнерство між Великою Британією та Україною.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто і як допомагає росії вбивати українців.

РЕКЛАМА

453

Читайте нас у Facebook та Instagram