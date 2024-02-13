За словами лідера більшості республіканців Майка Джонсона, Палата представників Конгресу США відхилить законопроект Сенату про нову допомогу Україні та Ізраїлю. Таку заяву республіканець оприлюднив у своєму акаунті в мережі X просто під час того, як Сенат проводив дебати щодо важливого для України документа.

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За словами Джонсона, законопроект не враховує «найгострішу проблему, що стоїть перед нашою країною», маючи на увазі безпеку кордону США з Мексикою. Сенат, зі свого боку, може проголосувати за пакет допомоги вже у вівторок — схвалення вважається ймовірним.

Республіканці в Палаті представників з самого початку дали зрозуміти, «що будь-який так званий додатковий законопроект про національну безпеку повинен визнати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні», — пояснив Джонсон щодо кордону з Мексикою.

Законодавчий пакет коштує 95 мільярдів доларів і включає військову допомогу Україні на загальну суму близько 60 мільярдів доларів. Гроші на охорону кордону США з Мексикою не передбачені. Минулої середи в Сенаті провалився законодавчий пакет обсягом 118 мільярдів доларів, який, окрім допомоги Україні та коштів для Ізраїлю, включав також додаткові кошти на охорону кордону США з Мексикою.

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Додамо, наприкінці минулого тижня Сенат США зміг просунути питання фінансування України, але дебати тривають. Демократи прогнозують, що ухвалення законопроєкту може відбутися орієнтовно до середи.

Раніше повідомлялося, що директор ЦРУ Вільям Бернс зробив різку заяву: «Припинення допомоги Україні — це постріл у власну ногу».

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