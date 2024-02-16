У Києві сталась пожежа в гімназії: що відомо

В Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії.

Про це розповідали місцеві Telegram-канали.

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«Горить 177-а школа у Києві. Дітей евакуювали, пожежа в їдальні», — йшлося у повідомленні.

Згодом надійшло повідомлення з Київської міської державної адміністрації (КМДА) про те, що пожежу ліквідовано.

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«Пожежу в гімназії в Солом'янському районі оперативно локалізували. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали», — говориться в повідомленні пресслужби.

Також зазначається, що усі екстрені служби наразі працюють на місці.

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Про постраждалих під час інциденту наразі не повідомляється.

Нагадаємо також про нещодавню пожежу у школі в Дарницькому районі столиці. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

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