37.78 / 38.31 40.75 / 41.46
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві сталась пожежа в гімназії: що відомо

12:35 16 лютого 2024
Ілюстративне фото ДСНС

В Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії.

Про це розповідали місцеві Telegram-канали.

«Горить 177-а школа у Києві. Дітей евакуювали, пожежа в їдальні», — йшлося у повідомленні.

Згодом надійшло повідомлення з Київської міської державної адміністрації (КМДА) про те, що пожежу ліквідовано.

РЕКЛАМА

«Пожежу в гімназії в Солом'янському районі оперативно локалізували. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали», — говориться в повідомленні пресслужби.

Також зазначається, що усі екстрені служби наразі працюють на місці.

РЕКЛАМА

Про постраждалих під час інциденту наразі не повідомляється.

Нагадаємо також про нещодавню пожежу у школі в Дарницькому районі столиці. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

РЕКЛАМА

367

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Симпатична собачка

Близнюкам — нові стосунки, Дівам — успіхи в роботі, Стрільцям — пригоди та відкриття: що обіцяють погода, зорі та Анжела Перл на день Собацюльки-Симпатюльки

Гороскоп

Овнам — несподівані повороти долі, а Скорпіонам — успішна кар’єра: що обіцяють зорі на тижні з 19 по 25 лютого

Гороскоп

Нестерпні: п'ять знаків зодіаку з найбільш «важким» характером

Гаррі та Меган з дітьми

Принц Гаррі та герцогиня Меган змінили імена своїх дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту