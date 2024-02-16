У Києві сталась пожежа в гімназії: що відомо
В Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії.
Про це розповідали місцеві Telegram-канали.
«Горить 177-а школа у Києві. Дітей евакуювали, пожежа в їдальні», — йшлося у повідомленні.
Згодом надійшло повідомлення з Київської міської державної адміністрації (КМДА) про те, що пожежу ліквідовано.
«Пожежу в гімназії в Солом'янському районі оперативно локалізували. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали», — говориться в повідомленні пресслужби.
Також зазначається, що усі екстрені служби наразі працюють на місці.
Про постраждалих під час інциденту наразі не повідомляється.
Нагадаємо також про нещодавню пожежу у школі в Дарницькому районі столиці. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.367
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