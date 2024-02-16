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Події

Вбив сусіда через гучну музику: деталі інциденту в Солом’янському районі столиці

10:29 16 лютого 2024
Знаряддя вбивства

У Солом'янському районі Києва, який ще оговтується від січневих ворожих «прильотів», сталося п'яне побутове убивство. Жертвою став чоловік, який слухав у себе в квартирі гучну музику.

До нього прийшов сусід, аби зробити зауваження, але під час розмови тричі вдарив потерпілого ножем, повідомили у Поліції Києва.

Коли на місце події прибули правоохоронуці, вони виявили чоловіка із ножовими пораненнями грудної клітини, якого лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу.

Надалі поліцейські з’ясували, що потерпілий у своїй квартирі разом зі знайомими розпивали алкогольні напої та гучно слухали музику. В цей час до нього прийшов сусід з товаришем з вимогою припинити шум. Під час конфлікту один з чоловіків наніс власнику квартири три удари ножем у груди та втік. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

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Оперативники Солом’янського управління поліції за декілька годин розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився киянин, 2002 року народження.

Підозрюваний у вбивстві сусіда

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За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчій повідомив фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо також, що на початку року столична поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки у квітковому магазині. Ним виявився 37-річний іноземець, який не має постійного місця мешкання у Києві.

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Фото Поліції Києва

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