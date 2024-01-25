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Події

У Києві сталася пожежа у школі: що відомо

11:11 25 січня 2024
Рятувальники

У четвер, 25 січня, у Києві сталася пожежа в одній зі шкіл Дарницького району.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«25 січня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Олександра Мішуги», — йдеться в повідомленні рятівників.

Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи.

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«О 8:56 займання було ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав», — додали вогнеборці.

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Своєю чергою, в КМВА зазначили, що пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували — діти та персонал освітнього закладу не постраждали.

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«Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня», — йдеться в Telegram адміністрації.

Нагадаємо, 16 січня у Голосіївському районі Києва спалахнула маршрутка. Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. А 13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в ТРЦ «Космополіт» у Солом'янському районі столиці.

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