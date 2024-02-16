«Демонстративна страта»: оглядач вважає путіна винним у смерті Навального

Засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний не помер, це була демонстративна страта, до якої причетний диктатор володимир путін.

Про це пише в своєму Telegram-каналі оглядач й експерт Олександр Коваленко.

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На його думку, ватажок росіян «впивається своєю безкарністю, особливо зараз, коли головний його опонент, США, демонструє історичного масштабу безвольність і слабохарактерність».

Експерт додав, що диктатор також насолоджується тим, що без покарання захоплює землі України і вбиває її громадян з 2014 року.

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«Він упивався безкарністю, вбиваючи сирійців. Поширення диктатури в Африці. Вбиваючи неугодних за межами росії… У 2023-му він демонстративно вбив Євгена Пригожина, давши зрозуміти, що очікує тих, хто зі зброєю піде проти нього, але не доведе розпочатого до кінця», — підкреслив аналітик.

На думку Олександра Коваленка, ліквідується слабкий — «Пригожин виявився слабким і нікчемним бунтівником, Навальний же був слабким опозиціонером».

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«Здавалося б, загрози для системи він не представляв, але путіну потрібна кривава демонстрація абсолюту своєї влади. Якраз до виборів. Якраз до звернення до федеральних зборів. Якраз під каталізацію боїв за Авдіївку. Якраз після провального інтерв'ю Такеру Карлсону. Приниженому карлику потрібна була жертва для самоствердження», — додав аналітик.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що опозиціонер помер після прогулянки. Йому нібито стало зле, його намагалися реанімувати, але не змогли врятувати. У мережі з'явилася інформація, що смерть Навального сталася через тромб, що відірвався.

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Президент України Володимир Зеленський також вважає, що Навальний убитий путіним, як і тисячі інших закатованих. Путін робить все, що зберігти владу в росії.

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