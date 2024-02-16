СБУ повідомила про підозру українському журналісту, який закликав до знищення нашої країни

Служба безпеки України продовжує виявляти зрадників, які працюють на російського ворога.

Спецслужба зібрала доказову базу на проросійського блогера та колишнього очільника забороненої партії «Держава» Дмитра Васильця.

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За даними СБУ, ще до початку повномасштабного вторгнення рф Василець переїхав до москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

«Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу Ютуб та в месенджері Телеграм із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів. На цих ресурсах фігурант вихваляв режим путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення рф і закликав до знищення нашої держави», — йдеться у повідомленні.

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Зрадник неодноразово виступав на підтримку кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва росії.

Крім того в етерах центральних телеканалів рф він особисто закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Зараз зрадник переховується від правосуддя на території росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Нагадаємо, СБУ повідомила про заочну підозру Таїсії Повалій. Співачка, яка втекла в росію, закликала путіна захопити всю Україну.

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