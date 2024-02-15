«Закликала до захоплення всієї території України»: СБУ повідомила про підозру співаючій зрадниці Повалій
СБУ повідомила про заочну підозру Таїсії Повалій — співачка, яка втекла в росію, закликала захопити всю Україну
Як повідомляють в Службі безпеки України, зібрано доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну рф проти України.
«Напередодні повномасштабного вторгнення рф вона виїхала до країни-агресорки, де отримала російське громадянство та публічно підтримала кремль. Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Крім того, у вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України», — йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 6 ст. 111−1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни); ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).
Нагадаємо, що Повалій приїжджала в Луганськ разом з з Ларисою Доліною, Сергієм Шакуровим, Володимиром Стекловим. Також вона брала участь у різноманітних «z-концертах».
Фото СБУ389
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