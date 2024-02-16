СБУ ліквідувала нові «схеми для ухилянтів» в чотирьох областях України

Служба безпеки України заблокувала ще схеми ухилення від мобілізації та нелегального перетину кордону чоловіками призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок.

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За гроші вони пропонували військовозобов’язаним сховатися від призову на підставі підроблених меддовідок та посвідчень представників громадських організацій, повідомили в СБУ.

Вартість таких «послуг» оцінювали до 6 тис. американських доларів.

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Так, у Полтаві затримано місцевого жителя, який продавав військовозобов'язаним членські квитки однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією.

За даними слідства, фейковий документ зовні був схожий на посвідчення співробітника правоохоронних органів.

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«Пакет послуг» передбачав інструктаж клієнтів щодо використання підробки під час спілкування з посадовцями військкоматів, щоб уникнути повістки.

На Житомирщині затримали місцевого жителя, який пропонував ухилянтам забронювати їх від мобілізації або «списати» з військового обліку за станом здоров’я.

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В Івано-Франківській області викрито керівника компанії-перевізника, який фіктивно оформлював ухилянтів до свого підприємства.

Потім він вносив персональні дані до системи «Шлях» для безперешкодного виїзду їх за кордон як водії міжнародних пасажирських рейсів.

На Рівненщині ліквідовано ще один канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу. До організації нелегального «трафіку» причетний керівник місцевої фірми, яка займається вантажними перевезеннями.

Разом з трьома спільниками він підшукував ухилянтів та оформляв їх водіями-далекобійниками, які виїжджали до країн ЄС.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно на території Румунії в горах знайшли тіло українця призовного віку. Чоловік намагався через гори перетнути кордон України й дістатись до сусідів.

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