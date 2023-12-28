Найчастіше тікали до Румунії і Молдови: названо кількість «ухилянтів», яких затримали на кордоні у 2023 році

У 2023 році на кордоні затримали близько 8 тисяч чоловіків призовного віку, які намагались втекти з України поза пунктами пропуску, і 3 тисячі, які надали підроблені документи. Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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«Загалом у цьому році за одинадцять місяців було затримано 7 тисяч 700 порушників, які намагались незаконно перетнути кордон на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску», — розповів він.

При цьому речник ДПСУ констатував, що цьогоріч стало менше охочих перетнути кордон поза межами пунктів пропуску у порівнянні з 2022 роком — якщо тоді за добу затримували по 80−100 порушників, то зараз таких спроб значно поменшало.

Найчастіше «ухилянти» намагаються перетнути кордон з Румунією та Молдовою, а найменше спроб зафіксовано на ділянці кордону з Польщею.

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Втім наразі збільшились і кількість чоловіків, які намагаються перетнути кордон через пункти пропуску з підробленими документами. Найчастіше прикордонники виявляли підробки документів про непридатність до військової служби, про інвалідність, та посвідчення багатодітного батька.

Нагадаємо, що були зафіксовані й випадки, коли чоловіки просили своїх дружин відмовитися від дітей, щоб отримати одноосібну опіку над неповнолітніми і таким чином отримати звільнення від мобілізації.



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