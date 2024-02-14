Сказав дружині, що обов’язково дістанеться Румунії: в горах знайшли тіло ухилянта

На території Румунії в горах знов знайшли тіло українця призовного віку. Чоловік намагався через гори перетнути кордон України й дістатись до сусідів.

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Він загубився по дорозі, подорожуючи ще з двома чоловіками, повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

«Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби „Богдан“ Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України», — розповіли у ДПСУ.



Як уточнили у румунській службі порятунку, дзвінок на номер «112» надійшов від дружини 22-річного хлопця, який загубився у горах.

«Вчора вранці він пішов з дому і сказав дружині, що за будь-яку ціну спробує дістатися Румунії. Незабаром з ним зв'язатися не вдалося через відсутність зв'язку, а останнє повідомлення від нього надійшло дружині 3 години тому, судячи з усього, вже в Румунії, неподалік прикордонної зони з Україною», — розповіли у відомстві.

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По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошуки, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

«Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом з ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору», — повідомили в ДПСУ.

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Близько 8:00 години ранку румунські прикордонники повідомили, що виявили тіло громадянина України без ознак життя.

Зазначимо, раніше українські прикордонники затримали чоловіка, що збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом — до Німеччини. За подібний «атракціон» чоловік заплатив 2,5 тисячі доларів.

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