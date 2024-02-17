В Україні оновлять правила оформлення відпустки під час народження дитини: що зміниться

В Україні вагітним жінкам надаєтся допомога, а після пологів вони мають право на відпустку, правила використання якої пропонують дещо змінити.

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Як пише «Судово-юридична газета», профспілки оприлюднили проєкт урядової постанови «Про внесення змін до Порядку надання відпустки при народженні дитини», якою пропонують впорядкувати низку питань.

Зокрема, законопроєктом пропонується розширити перелік документів для підтвердження права на відпустку при народженні дитини для деяких категорій осіб:

Для батька дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови спільного проживання та існування взаємних прав та обов'язків, передбачається пред'явлення заяви матері дитини та свідоцтва про народження дитини.

Для баби, діда або іншого повнолітнього родича дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у випадку, коли мати або батько дитини є одинокою матір'ю або одиноким батьком, передбачається подання заяви одинокої матері або одинокого батька дитини.

Особи, які мають право на відпустку при народженні дитини, повинні будуть пред'явити відповідні документи, такі як документ для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження, довідку про реєстрацію місця проживання та заяву матері дитини про спільне проживання з батьком дитини та взаємні права та обов'язки.

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Нагадаємо, що нещодавно був ухвалений закон, який передбачає, що щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Відпустку можуть надавати не лише на прохання працівника, а й за потреби у роботодавця.

Фото Pixabay

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