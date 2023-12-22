Зеленський підписав закон про зміну порядку надання відпусток: що зміниться для українців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впорядкування надання та використання відпусток.

Інформація про це є на сайті парламенту.



Документ передбачає, що щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, не тільки на прохання працівника, а й за потреби у роботодавця. При цьому поділ щорічної відпустки має бути відображено у графіку відпусток, який узгоджується із профспілками.

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Також збільшується загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами з 15 до 30 календарних днів на рік.

Крім того, закріплюється можливість надавати відпустку без збереження заробітної плати на час загрози поширення епідемії, збройної агресії, надзвичайної ситуації тощо без обмеження її строку (за угодою сторін) тощо.



Відповідно до закону, відпустка при народженні дитини має надаватися у чітко визначений термін — не пізніше трьох місяців із дня народження дитини. Батькові дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, така відпустка надаватиметься лише після отримання відповідного рішення суду. Водночас відпустка з усиновлення дитини надається незалежно від її віку.

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Закон також передбачає забезпечення військовослужбовців, звільнених у зв'язку з демобілізацією з військової служби за призовом під час мобілізації, відпочинком тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення протягом мобілізаційного періоду за рахунок державного бюджету України.

Документ виключає педагогічний та науково-педагогічний персонал з переліку осіб, яким під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток.

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Закон також містить норми щодо порядку та умов надання відпусток для підготовки та участі у спортивних змаганнях.

Крім того, виключаються норми про творчі відпустки та у зв'язку з профспілковим навчанням.

Нагадаємо, народні депутати готують новий закон щодо мобілізації, який, зокрема, передбачає залучення до процесу рекрутингових компаній.

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