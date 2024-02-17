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«Віддай їх мені, або сядеш у в'язницю»: знаменитий американський тенісист розповів про пограбування у росії

12:43 17 лютого 2024
Енді Роддік

Експерша ракетка світу і переможець US Open-2003, знаменитий американський тенісист Енді Роддік, який одружений з супермоделлю Бруклін Деккер, розповів, як його пограбували в росії під час приїзду на матч Кубка Девіса.

«2006 року на вулиці в росії мене пограбував поліцейський, ми приїжджали туди грати на Кубок Девіса. Це правда, — написав 41-річний Енді Роддік у соцмережах. — Просто підійшов і запитав, скільки у мене готівки. Я сказав, що є 300 доларів… Він просто відповів, мовляв, віддай мені їх, або сядеш у в'язницю. Я віддав, і він пішов своєю дорогою. Загалом жодних емоцій. Діловий. Давайте не доходитимемо до такого рівня нормалізації божевільного лайна. Так не повинно бути. Ніколи не повернуся туди.

Тоді я просто хотів грати та благополучно піти. Не хотів здіймати галасу, раптом це був просто один поганий поліцейський. Але тепер я краще розумію всі обставини".

Зазначимо, що член Міжнародної зали тенісної слави, переможець 32 турнірів АТР і Кубка Девіса у складі збірної США Енді Роддік заробив за кар'єру у тенісі понад 20 млн доларів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Англії вкрав у кремлі ложку у путіна.

Фото ITHF

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