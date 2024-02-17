«У путіна тільки два можливих кінця — трибунал в Гаазі або бути вбитим своїми ж», — Зеленський у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський, який бере участь в на Мюнхенській безпековій конференції, у своєму виступі говорив про російську агресію, про те чого наразі не вистачає Силам оборони та відхід ЗСУ з Авдіївки.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, країна-агресорка має суттєву перевагу у кількості солдатів, яких не береже, відправляючи в «м'ясні штурми», бо у рф людське життя знеціинене. Україні ж наразі важко адоптуватися до інтенсивності бойових дій, насамперед, через брак озброєння, зокрема, артилерії, боєприпасів та засобів дальньої поразки

«Не можу назвати наші втрати. Але в Авдіївці на одного українця припадає сім росіян», — сказав президент та додав, що наша країна може перемогти, але дії ЗСУ обмежуються дальністю та достатністю засобів поразки. За його словами, рішення про відход з Авдіївки ухвалювалося, аби українські підрозділи не потрапили в оточення. Цей крок він назвав правильним.

«Це не значить, що люди відійшли на кілометри і росія щось захопила. рф за два роки війни намагалася на сході щось зробити. Що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і містечок. З жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку. Тисячі їх військових загинули», — додав він.

РЕКЛАМА

У своєму виступі він також закликав не питати Україну, коли завершиться війна, а ставити запитання про те, чому рф досі може продовжувати війну. Щодо подальшої долі очільника кремля, то, за словами Володимира Зеленського, «у путіна тільки два можливих кінця — трибунал в Гаазі або бути вбитим одним з тих, хто зараз вбиває для нього».

РЕКЛАМА

Також він в Мюнхені говорив й про ситуацію в США, де сенатори до цього часу не визначилися з наданням допомоги Україні. Вони, на переконання Зеленського, мають розуміти, що росію швидше можна перемогти лише разом. Він також зауважив, що якщо нинішній кандидат у президенти США Дональд Трамп приїде в Україну, то він разом з ним готовий поїхати на фронт, аби показати, що насправді відбуваєтся на полі бою.

РЕКЛАМА

Раніше Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом припустив, що російський політик Олексій Навальний був «очевидно убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту».

Фото — скріншот

112

Читайте нас у Facebook