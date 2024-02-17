«Ворог наступає по трупах своїх же солдатів»: ЗСУ залишили Авдіївку

Підрозділи ЗСУ, які днями відійшли з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки, де останнім часом складалася критична ситуація, покинули населенний пункт.

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«З метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки», — повідомив у ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський зазначав, що «у ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення». «Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах», — додав він.

Відход з позицій підтвердили й у 3 ОШБр, яка нещодавно була перекинута на Авдіївський напрямок. «Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах.

Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває», — пише комбриг Андрій Білецький.

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Загалом на фронті протягом доби, що минула, відбулося 90 бойових зіткнень.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Фото Генштабу

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Раніше керівник ГУР МО України Кирило Буданов зазначав, що ситуація на фронті погана, але не критична, наголошуючи, що Силам оборони, насамперед, не вистачає снарядів. Він також висловив свою думку з приводу того, чи зможе Україна повернути Крим та Донбас.

Фото з відкритих джерел

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