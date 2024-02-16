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Вбитий путіним: Зеленський прокоментував смерть Навального

15:55 16 лютого 2024
Навальний

Олексій Навальний, який загинув, сьогодні, 16 лютого, очевидно, був убитий російським диктатором володимиром путіним, як і тисячі інших закатованих людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

«Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції», — заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань росії повідомила про смерть політика Олексія Навального в колонії № 3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

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Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

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Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.

Як повідомляли «ФАКТИ», Олексія Навального засудили у серпні 2023 року за «політичною» статтею про екстремізм до 19 років позбавлення волі.

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