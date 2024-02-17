«Не дякуйте»: командувач Повітряних сил потролив окупантів після знищення їхніх літаків (фото)

Командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук прокоментував повідомлення окупантів після знищення Силами оборони України одразу трьох російських винищувачів.

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«На расии, як завжди, „потєрь нєт“. Нагадаю, що Су-35С — одномісний літак, Су-34 — двомісні. За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших — „іщут“! Щось тут не сходиться, чи не так? Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система — Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча! На фото — спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) — шукайте „братьев“ у цих районах! Не дякуйте!» — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», у січні Повітряні Сили повідомили про збиття дуже важливої цілі ворога — розвідувального літака А-50.

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