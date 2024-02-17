«Не дякуйте»: командувач Повітряних сил потролив окупантів після знищення їхніх літаків (фото)
Командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук прокоментував повідомлення окупантів після знищення Силами оборони України одразу трьох російських винищувачів.
«На расии, як завжди, „потєрь нєт“. Нагадаю, що Су-35С — одномісний літак, Су-34 — двомісні. За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших — „іщут“! Щось тут не сходиться, чи не так? Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система — Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча! На фото — спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) — шукайте „братьев“ у цих районах! Не дякуйте!» — написав він.
Як писали «ФАКТИ», у січні Повітряні Сили повідомили про збиття дуже важливої цілі ворога — розвідувального літака А-50.678
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