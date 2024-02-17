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Україна

ЗСУ влаштували росіянам «нельотну погоду»: з ранку на сході збиті одразу три винищувачі

13:12 17 лютого 2024
Су-34

Вранці у суботу, 17 лютого, на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки. До речі, таку саму кількість ворожих літаків українські військові збили за один день у грудні минулого року.

Як повідомляє командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, було збито два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Фото ПС ЗСУ

«Нас ніщо не зупинить! Дякую, воїни! Разом — до перемоги!» — пише він у соцмережах.

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Головком ЗСУ Олександр Сирський додав, що літаки були збиті під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ

Нагадаємо, що у січні Повітряні Сили повідомили про збиття дуже важкої та важливої цілі ворога — розвідувального літака А-50, а також Іл-22.

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Фото з Вікіпедії

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