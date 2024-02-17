Після визнання «придатним» порізав собі вени: нардеп розповів шокуючі деталі «мобілізації по-закарпатськи»

Чоловік порізав собі вени після того, як його примусово мобілізували. Про це повідомив народний депутат Георгій Мазурашу.

«31 січня, Закарпаття. До громадянина, який багато років працював у столичній науковій установі, постукали в двері готельного номера, де він зупинився. Це були прикордонники, 4 чоловіка. Сказали, що підозрюють, що він хоче незаконноперетнути кордон:((Забрали його і відвезли в Солотвино. Там склали протокол. Сказали: підпиши і поїдеш (поширена практика обманом добиватися підпису, або дій). Наївний науковець підписав. Думав, ну, доведеться через суд добиватися скасування брєдового протоколу. Але… Не відпустили. Помістили в камеру:((Де і ночував… Потім завезли в ТЦК. Ну, як же без цього. Ми ж у війні проти російських агресорів морозраховуємо на загнаних в Аосію погрозами і примусом „для кількості“, так?:(Військоматним громадянин показав військовий квиток, де була відмітка, що він знятий з обліку в столичному районному ТЦК. Закарпатські військоматі відправили „бійця“ в підвал (де і ночував), телефон, звісно, забрали. На другий день оформили йому замість забраного новий військовий квиток (!), оформили „придатність“, підписалися за громадянина (бо він відмовлявся підписувати). Вночі на автобусі повезли у в/ч під Львовом. Там його не взяли (певно, адекватні попались). Коли телефон віддали, він подзвонив адвокату, який викликав поліцію. Поліцейські запитали, чи є претензії до цієї в/ч (а до неї не було ж), на інфопро сфальсифікований військоаий квиток не відреанували, сказали, мовляв, нічим не можуть допомогти, і поїхали», — написав він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Мазурашу, звідти його завезли в Рівненську область. Там продовжили приниження, моральний тиск.

«Але теж не прийняли, бо бачили, що не для військової служби чоловік. З Рівненщини повезли знову в ТЦК га Закарпаття. Там знову помістили в підвал. Звідти повторно завезли на Львівщину. Де оформили у військову частину (номер не буду вказувати, скажу хіба якщо побачу, що реально хочуть зі всім цим дебілізмом розібратися, щоби такого в нашій країні не було більше). Там віддали телефон. Чоловік подзвонив в поліцію. Написав заяву, що забрали його військовий квиток, що оформили нові документи, де підробили його підпис. Поліцейські щось там похіхікали із знайомими військовими і поїхали. Коли громадянина, нарешті, відвезли на ВЛК, там з нього теж знущались, ігнорували його інформацію про проблеми зі здоровʼям. На цих емоціях він почав кидатися з ножиком (який мав в кишені) на тих лікарів, які його ігнорували, порізав собі вени», — повідомив народний депутат.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», 19-річний студент півтора року воював на Бахмутському напрямку, поки адвокат доводив у суді, що його незаконно мобілізували.

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook