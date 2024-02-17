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Трагедія на Супербоулі: Тейлор Свіфт пожертвувала 100 тисяч доларів сім'ї загиблої жінки

19:56 17 лютого 2024
Тейлор Свіфт

Відома співачка Тейлор Свіфт виявилася свідком бійні після фіналу чемпіонату з американського футболу. Вона пояснила, що перервала свій світовий тур і прилетіла до Лас-Вегасу з Японії, щоб підтримати свого бойфренда у важливій грі. Тревіс Келсі був у складі команди, яка виграла Суперкубок. Артистка була присутня на фінальній грі. Зірка сприйняла близько до серця трагедію, яка сталась після перемоги, інформує Sky News.

Співачка пожертвувала 100 тисяч доларів сім'ї діджея з Канзасу Лізи Лопес-Гальван, яка померла після стрілянини на параді. Тейлор перевела пожертвування у фонд GoFundMe, створений для сім'ї покійної.

«Висловлюю свої найглибші співчуття. Ваша втрата просто руйнівна. З любов'ю, Тейлор Свіфт», — зауважила співачка.

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Як писали «ФАКТИ», 15 лютого 2024 року під час чемпіонського параду «Канзас-Сіті Чіфс» невідомі почали стрілянину в натовпі. Безладний вогонь було відкрито на західній стороні від вокзалу «Юніон-стейшен». Туди мали прибути футболісти місцевої команди.

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