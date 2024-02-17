Трагедія на Супербоулі: Тейлор Свіфт пожертвувала 100 тисяч доларів сім'ї загиблої жінки

Відома співачка Тейлор Свіфт виявилася свідком бійні після фіналу чемпіонату з американського футболу. Вона пояснила, що перервала свій світовий тур і прилетіла до Лас-Вегасу з Японії, щоб підтримати свого бойфренда у важливій грі. Тревіс Келсі був у складі команди, яка виграла Суперкубок. Артистка була присутня на фінальній грі. Зірка сприйняла близько до серця трагедію, яка сталась після перемоги, інформує Sky News.

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Співачка пожертвувала 100 тисяч доларів сім'ї діджея з Канзасу Лізи Лопес-Гальван, яка померла після стрілянини на параді. Тейлор перевела пожертвування у фонд GoFundMe, створений для сім'ї покійної.

«Висловлюю свої найглибші співчуття. Ваша втрата просто руйнівна. З любов'ю, Тейлор Свіфт», — зауважила співачка.

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Як писали «ФАКТИ», 15 лютого 2024 року під час чемпіонського параду «Канзас-Сіті Чіфс» невідомі почали стрілянину в натовпі. Безладний вогонь було відкрито на західній стороні від вокзалу «Юніон-стейшен». Туди мали прибути футболісти місцевої команди.

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