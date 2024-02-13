Послала до бісової матері: Адель продемонструвала підтримку Тейлор Свіфт

Співачці Адель, яка нещодавно оголосила про заміжжя, набридло, що фанати американського футболу критикують Тейлор Свіфт, якій погрожує Дональд Трамп. Коментуючи Суперкубок під час свого останнього концерту, Адель знайшла хвилинку, щоб обговорити появу Свіфт на футбольних матчах. Через стосунки із зіркою американського футболу Тревісом Келсом, Тейлор Свіфт протягом останніх кількох місяців піддавалася невиправданим насмішкам під час відвідування матчів свого хлопця. Тож, щоб продемонструвати свою підтримку Свіфт, Адель послала заздрісників до бісової матері.

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Адель згадала про Тейлор Свіфт під час виступу в Лас-Вегасі. Оскільки Суперкубок відбувається саме у «Місті Гріха», зірка призупинила свій виступ, щоб розповісти, за яку команду вона вболіває у великій грі. Адель сказала, що сподівається на перемогу «Канзас-Сіті Чіфс», тому що Свіфт на їхньому боці через її стосунки з Келсом.

Тейлор Свіфт почала зустрічатися з футболістом минулого літа і з тих пір відвідала кілька ігор за участю Келса. Звичайно, що на Суперкубку вона вболіває за команду свого хлопця. Тому Адель звернулася до тих вболівальників, для яких поява Свіфт на грі є проблемою.

«Всі ви, кому не подобається поява Тейлор на грі, живіть своє життя, бляха-муха», — сказала Адель і додала, що Свіфт зробила американський футбол більш

приємним для перегляду в цьому сезоні.

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Адель підтримала Свіфт після того, як футбольні фанати обматюкали її на стадіоні M&Т Bank. Там на відео потрапив вболівальник, який звинуватив Свіфт у тому, що вона руйнує футбол. Однак зірка проігнорувала цей випад і продовжувала посміхатись, пробираючись на стадіон.

Раніше повідомлялося, що Тейлор Свіфт отримала 14 статуетку «Греммі» та стала «Людиною року».

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