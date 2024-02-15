У США невідомі влаштували стрілянину після фіналу чемпіонату з американського футболу, є загиблі та поранені (відео)

У США, де минулої осені чоловік влаштував бійню в ресторані, стріляниною та жертвами закінчився параді на честь перемоги у Суперкубку у Канзас-Сіті. «Чіфс» перемогли «Сан-Франциско Форті Найнерс» у додатковому часі і виграли з рахунком 25−22.

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Як повідомляє «Голос Америки», одна людина загинула, десятки зазнали поранень. Щонайменше п'ятьох поранених було доставлено до університетської лікарні в Канзас-Сіті. На місці НП було затримано двох озброєних людей. У мережу викладали відео, на якому знято натовп, що біжить, в районі вокзалу. 109-річна будівля станції у стилі арт-деко, яка колись слугувала великим залізничним вузлом США для пасажирських та вантажних перевезень, сьогодні є місцевою пам'яткою.

У Білому домі закликали американців докласти сили, щоб покінчити з масовими перестрілками на вулицях американських міст.

«Настав час діяти. Ось моя позиція. І я прошу країну підтримати мене. Щоб ваш голос був почутий у Конгресі, щоб ми нарешті вжили заходів щодо заборони штурмової зброї, обмеження магазинів великої ємності, посилення перевірок анкетних даних, вилучення зброї з рук тих, хто не має права володіти нею або поводитися з нею», — заявив Джо Байден.

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Видання пише, що стрілянина розпочалася, коли йшла трансляція святкування перемоги у Суперкубку — показували Тревіса Келсі з «Чіфс» із квотербеком Патріком Махоумсом та іншими товаришами по команді на сцені.

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Губернатор штату Міссурі Майк Парсон та його дружина були присутні під час стрілянини біля залізничного вокзалу, але «після інциденту перебували в безпеці». Також на мітингу була присутня губернаторка Канзасу Лора Келлі.

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Журналісти нагадують, що влітку 1933 року на станції Юніон теж відбулася перестрілка — тоді було вбито чотирьох співробітників правоохоронних органів і злочинця, який переховувався від правосуддя. Цей сумнозвісний інцидент відомий як «різанина в Канзас-Сіті». А нинішня НП сталася у шосту річницю одного з найвідоміших масових розстрілів у новітній історії США, коли 17 людей було вбито та ще 17 отримали поранення в середній школі Марджорі Стоунман Дуглас у Паркленді, штат Флорида. Стрілець — колишній студент, якому на той момент було 19 років, визнав себе винним і був засуджений до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що напередодні Дня незалежності Америки 2023 року чоловік відкрив вогонь на південному заході Філадельфії. Він встиг застрелити чотирьох людей і важко поранити двох дітей, перш ніж його затримали.

Фото — скріншот

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