37.87 / 38.41 40.88 / 41.56
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Прикордонники попередили ухилянтів про несподівану загрозу (відео)

20:12 17 лютого 2024
Вовк

В Україні, де ухилянти нерідко намагаються незаконно перетнути кордон, прикордонники попередили про небезпеку.

«Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків. Зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями. Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями Служба безпеки України ліквідувала нові «схеми для ухилянтів» в чотирьох областях України.

РЕКЛАМА

306

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леван Тедіашвілі

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який працював головою колгоспу і зіграв головну роль у кіно (фото, відео)

Салат з буряком та зеленим горошком

Салат із буряком і зеленим горошком: смачно так, що не відірватися

Симпатична собачка

Близнюкам — нові стосунки, Дівам — успіхи в роботі, Стрільцям — пригоди та відкриття: що обіцяють погода, зорі та Анжела Перл на день Собацюльки-Симпатюльки

пиріг з сиром

Швидкий пиріг із сиром: смачно так, що не відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту