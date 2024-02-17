Прикордонники попередили ухилянтів про несподівану загрозу (відео)

В Україні, де ухилянти нерідко намагаються незаконно перетнути кордон, прикордонники попередили про небезпеку.

«Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків. Зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями. Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», днями Служба безпеки України ліквідувала нові «схеми для ухилянтів» в чотирьох областях України.

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