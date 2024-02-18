У Львові стався потужний вибух: зруйновано стіну будівлі

В ніч на неділю, 18 лютого, у Львові на вулиці Антоновича стався потужний вибух на території промислового комплексу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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«Повідомляють про серйозний вибух близько 04:00 в районі вулиці Антоновича на території промислового комплексу!» — написав голова «Варта 1» Ігор Зінкевич.

Через вибух перекрито рух вулицею.

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«Вулиця перекрита, всі відповідні служби на місці», — йдеться у повідомленні.

Інші джерела повідомляють, що вибух стався у нежитловій двоповерховій будівлі.

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Внаслідок вибуху зруйнована стіна будівлі. Пожежу на площі 400 кв. м рятувальники ліквідовували майже дві години. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Наразі причину вибуху не розголошують.

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Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці січня у Червонограді на Львівщині внаслідок вибуху було травмовано людей. Вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою.

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