Вибух газу у Львові: троє людей загинуло і троє постраждало

У Львові, де восени спалахнув автобус з пасажирами, ввечері 23 грудня у приватному двоповерховому житловому будинку вибухнув газ.

Вибух на вулиці Княгині Ольги зруйнував опорні стіни, почалась пожежа. Внаслідок чого загинули троє людей, також троє постраждали, серед них двоє дітей.

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Про це повідомили в Нацполіції.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована», — йдеться в повідомленні.

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Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 й 75 років.

Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

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Загалом у будинку живе шестеро людей.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

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Раніше «ФАКТИ» писали про інцидент у Києві, де в пʼятиповерхівці вибухнув газовий обігрівач.Тоді також постраждали люди.

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