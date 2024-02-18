Познайомились на стайні: Белла Хадід опублікувала фото та відео з коханим-наїзником

Модель Белла Хадід, яка нещодавно мигцем показала свого нового бойфренда Адана Бануєлоса, нарешті «дозріла» до того, щоб опублікувати в соцмережі його знімки.

ВІДЕО ДНЯ

Адан Бануєлос

Справа в тому, що у жовтні минулого року Беллі виповнилося 27 років. З цієї нагоди модель влаштувала скромну вечірку в ковбойському стилі — у цьому немає нічого дивного, адже Хадід дуже любить коней і професійно займається верховою їздою. І саме це поєднує її з бойфрендом, професійним наїзником.

З цієї ж причини свято проходило у стайні, гості зібралися за столом, прикрашеним букетами рожевих та жовтих квітів.

РЕКЛАМА

Вечірка в стайні

Серед запрошених був і Адан — про його роман із Беллою стало відомо саме в той час, через чотири місяці після того, як модель розлучилася з арт-директором Марком Калманом.

РЕКЛАМА

Закоханих зняли за поцілунками під час прогулянки у Форт-Уерті (Техас). З того часу пара практично не з'являлася разом на публіці, і про їхні стосунки відомо не так багато.

На одній із фотографій, зроблених у день народження Белли, модель відображена разом із її новим бойфрендом зі спини.

РЕКЛАМА

Іменинниця зі святковим тортом

Також Хадід виклала невелике відео, де Адан нахиляється до неї, щоб поцілувати. Примітно, що цей пост Белла опублікувала 16 лютого, у день народження свого колишнього співака The Weeknd — деякі інтернет-користувачі підозрюють, що вибір дати не випадковий.

Крім того, видання ET з посиланням на джерело пише, що з Аданом Беллу познайомила її мама, Іоланда Хадід.

«Вони закохані. Сім'я та друзі ніколи не бачили Беллу такою щасливою. Їй дуже подобається те, як Адан підтримує її в роботі і як він вписується в її спосіб життя», — розповів інсайдер.

Нагадаємо також про перипетії святкування дня народження подруги сестер Хадід — Ірини Шейк. Їй на початку січня виповнилося 38 років.

155

Читайте нас у Facebook