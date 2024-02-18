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Познайомились на стайні: Белла Хадід опублікувала фото та відео з коханим-наїзником

15:55 18 лютого 2024
Белла Хадід на вечірці

Модель Белла Хадід, яка нещодавно мигцем показала свого нового бойфренда Адана Бануєлоса, нарешті «дозріла» до того, щоб опублікувати в соцмережі його знімки.

Адан Бануєлос

Справа в тому, що у жовтні минулого року Беллі виповнилося 27 років. З цієї нагоди модель влаштувала скромну вечірку в ковбойському стилі — у цьому немає нічого дивного, адже Хадід дуже любить коней і професійно займається верховою їздою. І саме це поєднує її з бойфрендом, професійним наїзником.

З цієї ж причини свято проходило у стайні, гості зібралися за столом, прикрашеним букетами рожевих та жовтих квітів.

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Вечірка в стайні

Серед запрошених був і Адан — про його роман із Беллою стало відомо саме в той час, через чотири місяці після того, як модель розлучилася з арт-директором Марком Калманом.

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Закоханих зняли за поцілунками під час прогулянки у Форт-Уерті (Техас). З того часу пара практично не з'являлася разом на публіці, і про їхні стосунки відомо не так багато.

На одній із фотографій, зроблених у день народження Белли, модель відображена разом із її новим бойфрендом зі спини.

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Іменинниця зі святковим тортом

Також Хадід виклала невелике відео, де Адан нахиляється до неї, щоб поцілувати. Примітно, що цей пост Белла опублікувала 16 лютого, у день народження свого колишнього співака The Weeknd — деякі інтернет-користувачі підозрюють, що вибір дати не випадковий.

Крім того, видання ET з посиланням на джерело пише, що з Аданом Беллу познайомила її мама, Іоланда Хадід.

«Вони закохані. Сім'я та друзі ніколи не бачили Беллу такою щасливою. Їй дуже подобається те, як Адан підтримує її в роботі і як він вписується в її спосіб життя», — розповів інсайдер.

Нагадаємо також про перипетії святкування дня народження подруги сестер Хадід — Ірини Шейк. Їй на початку січня виповнилося 38 років.

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