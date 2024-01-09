Влаштувала «голу» вечірку з Емілі Ратаковські: колишня дружина Бредлі Купера відзначила 38-річчя
В п'ятницю, 6 січня, колишній дружині відомого актора Бредлі Купера, моделі Ірині Шейк виповнилося 38 років.
Спочатку Ірина з моделями Емілі Ратаковські, Стеллою Максвелл, дизайнером Ріккардо Тіші та іншими представниками модної індустрії відвідали ресторані The Polo Bar, що належить Ральфу Лорену.
Заклад знаходиться в центрі Нью-Йорка, по сусідству з бутиком Polo Ralph Lauren.
Для відвідування ресторану зірки подіуму вибрали прозоре вбрання кольору хакі, одягнувши його на голе тіло, тому відвідувачі в коментарях жартували, що Ірина влаштувала «голу вечірку».
Потім компанія відправилась на ковзанку. Заради цього Шейк переодягнулася у відкрите боді з прозорими вставками і чорними легінсами.
На льоду модель від душі веселилась і навіть станцювала на ковзанах.
А потім всі відправилися додому до Ірини, де продовжили вечірку та насолоджувалися домашнім святковим тортом.
В той же час ексчоловік моделі, Бредлі Купер, відвідав церемонію нагородження «Золотий глобус», після якої, за чутками, познайомив свою нову дівчину Джіджі Хадід з матусею.
Також нагадаємо про ще одну важливу подію у зірковому сімействі — наприкінці року 6-річна донька актора Лея дебютувала у епізодичній ролі у татковому фільмі «Маестро».416