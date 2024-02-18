Жахлива знахідка в Тернополі: поліція затримала чоловіка, який викинув валізу з трупом матері у місцевому парку

В Тернополі встановили особу зловмисника, який залишив у в парку «Сопільче» валізу з жіночим трупом всередині.

За інформацією поліції, під час пошукових дій було залучено максимальну кількість працівників, які провели ряд оперативно-розшукових заходів для з’ясування обставин події: вилучили слідову інформацію, здійснили побудинкові та поквартирні обходи і опитали місцевих жителів, опрацювали записи камер відеоспостереження. Всі зібрані матеріали правоохоронці ретельно аналізували.

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Вже через добу поліцейські встановили особу зловмисника, який залишив валізу з трупом у парку. Це — уродженець росії. Виявилося, що у валізі було тіло його 84-річної матері.

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Розшукали підозрюваного аж в Одесі. Як з’ясувалося, чоловік разом із матір’ю проживав в різних містах України, протягом останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі.

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Зі слів зловмисника, жінка тривалий час хворіла, а напередодні померла. Він злякався, помістив її тіло у валізу та вивіз у парк, а після цього одразу ж втік з Тернополя.

Наразі вирішується питання щодо перекваліфікації дій зловмисника зі статті 115 («Вбивство») на статтю 297 («Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого») Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, що в минулому році у Харкові суд виніс рішення у справі щодо «п'яного» вбивства і розчленування чоловіка.

Фото і відео поліції Тернопільської області

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