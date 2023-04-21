Розрізав труп колеги на частини та зберігав у шафі: у Харкові винесли вирок у справі про страшне вбивство

У Харкові, де раніше пенсіонер позбавив життя свого старенького сусіда та розчленував його, суд виніс рішення ще в одній резонансній справі, пов`язаній з вбивством та розчленуванням.

Як повідомляють в Харкіській обласній прокуратурі, 53-річного харків’янина визнали винним в умисному вбивстві, йому призначено покарання — 14 років позбавлення волі.

Вбивство було скоєно у вересні 2022 року в одній з квартир дому, що по вул. Астрономічній. Вбивця та потерпілий разом працювали. В квартирі зловмисника вони влаштували застілля, під час якого між чоловіками виник конфлікт.

«Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон, щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вбивця переніс його тіло з балкону в квартиру. У ванні він розчленував тіло на шматки, розклав по пакетах та сховав у коробку, яку в подальшому зберігав у шафі у своїй кімнаті», — йдеться у повідомленні.



Вбивця під час суду свою вину визнав лише частково, пояснивши, що не мав наміру позбавляти колегу життя. Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що за схожий злочин мешканець Києва отримав 13-річний термін. Розчленувавши жертву, він вивіз частини тіла в сумці на пустир в Голосіївському районі.

Фото Pixabay

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