«Рішення є на горизонті»: що кажуть у Польщі про проблему українського зерна та перевізників

Потрібно розв’язати проблему українського зерна й перевізників, щоб вона не затьмарювала загальну картину польської солідарності з Києвом. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки, пише rmf24.pl.

ВІДЕО ДНЯ

«Польща перебуває в авангарді допомоги Україні, але фермери й транспортники — це дві групи, які „платять найбезпосереднішу ціну“ за європейську солідарність, — сказав глава польської дипломатії. — Саме тому ми повинні розв'язати цю проблему, щоб вона не затьмарювала загальну картину польської солідарності».

Сікорський взяв участь у панельній дискусії на конференції з питань розширення ЄС, в якій також брала участь віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина.

«Ми говорили, та одне можна сказати напевно: це питання має бути вирішене», — зазначила вона.

Радослав Сікорський підкреслив, що це важко, тому що проблема є структурною та під тиском подій Україна була прийнята до єдиного ринку без будь-яких умов або перехідних періодів.

РЕКЛАМА

«Рішення є на горизонті — це українська перемога в Чорному морі, — сказав міністр, маючи на увазі транспортний коридор, який Україні вдалося створити, попри російську блокаду Чорного моря. — У ЄС існує благородне суперництво щодо того, хто найбільше підтримує Україну, і Польща, яка прийняла понад мільйон українських біженців і надає країні військову та фінансову допомогу, прагне бути таким союзником».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що після початку нової блокади польськими фермерами пунктів біля пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українські перевізники розпочали блокаду кордону у відповідь.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook