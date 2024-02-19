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Суспільство та люди

Великобританія ще на два з половиною роки продовжила термін перебування у країні українських біженців: названо нову дату

15:00 19 лютого 2024
Біг Бен

У Великобританії, де раніше влада Шотландії вирішила скасувати виплати на житло біженцям з України, продовжили до 2016 року термін тимчасового захисту для українців.

Як пише 24tv.ua, наші співгромадяни зможуть залишатися у Великій Британії щонайменше до вересня 2026 року. Втім, для цього необхідно отримати 18-місячну візу.

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Зазначається, що громадяни України, які раніше отримували візи у межах програм «Будинки для України», «Українська сімейна програма» та «Програма продовження перебування для України», зможуть подати заявку на перебування до вересня 2026 року, як і раніше, маючи доступ до роботи, пільг, охорони здоров'я та освіти.

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Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну притулок на території Великої Британії отримали понад 280 тисяч українців.

У половини з них — у близько 100 тисяч українців — термін дозвільних документів спливає саме у 2025 році.

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Фото Pixabay

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