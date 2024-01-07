38.45 / 39.24 42.08 / 43.00
Київ: -13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Ще в одній країні українських біженців позбавлять виплат на житло: що відомо

11:40 8 січня 2024
українські біженці

Слідом за Ірландією, де мають намір суттєво обмежити допомогу українським біженцям, уряд Шотландії вирішив відмовити біженцям з України у виплатах на житло. З відповідною пропозицією до місцевої влади звернулися міністри Шотландської національної партії. Про це повідомляє Daily Record.

Згідно із заявою, фінансування для підтримки українців в облаштуванні не продовжуватиметься. У зв'язку з цим влада міст змушена припинити підтримку готелів, де перебувають українські біженці.

2022 року колишня прем'єр-міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявляла, що країна відіграє «повноцінну роль» у прийомі українців, і це має бути предметом гордості. Однак тепер, як зазначає видання, українці виявилися програвшими, очікуючи на «теплий» прийом, який був замінений на «холодну, тверду готівку».

Шотландія призупинила програму підтримки українських біженців у липні 2022 року через брак житла. Уряд стверджував, що тримісячна пауза не торкнеться майже 18 тисяч осіб, які планували приїхати. Наголошувалося, що із 7000 українців, які прибули до Шотландії, понад 4000 скористалися «схемою суперспонсорства», запущеною 18 березня.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чого чекати українським біженцям у Німеччині у 2024 році.

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Готуйте гаманець побільше: кому пощастить з грошима на тижні з 8 по 14 січня

куля

Скорпіонам — Вісімка Жезлів, а Водоліям — Колесо Фортуни: що обіцяють карти Таро на тижні з 8 по 14 січня

Зруйнований будинок

Як мінімум четверо людей загинули внаслідок ранкового ракетного удару по Україні (фото)

Німеччина

Фермери блокуватимуть автобани в Німеччині

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту