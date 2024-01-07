Ще в одній країні українських біженців позбавлять виплат на житло: що відомо

Слідом за Ірландією, де мають намір суттєво обмежити допомогу українським біженцям, уряд Шотландії вирішив відмовити біженцям з України у виплатах на житло. З відповідною пропозицією до місцевої влади звернулися міністри Шотландської національної партії. Про це повідомляє Daily Record.

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Згідно із заявою, фінансування для підтримки українців в облаштуванні не продовжуватиметься. У зв'язку з цим влада міст змушена припинити підтримку готелів, де перебувають українські біженці.

2022 року колишня прем'єр-міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявляла, що країна відіграє «повноцінну роль» у прийомі українців, і це має бути предметом гордості. Однак тепер, як зазначає видання, українці виявилися програвшими, очікуючи на «теплий» прийом, який був замінений на «холодну, тверду готівку».

Шотландія призупинила програму підтримки українських біженців у липні 2022 року через брак житла. Уряд стверджував, що тримісячна пауза не торкнеться майже 18 тисяч осіб, які планували приїхати. Наголошувалося, що із 7000 українців, які прибули до Шотландії, понад 4000 скористалися «схемою суперспонсорства», запущеною 18 березня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чого чекати українським біженцям у Німеччині у 2024 році.

Фото з відкритих джерел

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