5000 українців у Великій Британії можуть залишитись без даху над головою

Близько 8% (4890) українських сімей біженців, прийнятих в рамках британської програми «Житло для України», ризикують залишитися без даху над головою, згідно зі звітом Національного аудиторського офісу Великої Британії, опублікованим 17 жовтня. У звіті також зазначається, що ця цифра, ймовірно, зростатиме в міру закінчення спонсорських угод з урядом Великої Британії. Загалом 131 000 українців прибули до Великої Британії як біженці з початку повномасштабного вторгнення росії.

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Додамо, що уряд Великої Британії запустив програму «Житло для України» 14 березня 2022 року, після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Програма дозволяє громадянам Великої Британії виступати в ролі спонсорів для громадян України та їхніх родин, які шукають притулку від війни, з наданням їм трирічних віз для перебування в Україні.

Спонсори повинні взяти на себе зобов'язання приймати у себе щонайменше шість місяців і можуть претендувати на подяку для проживання у розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць протягом перших 12 місяців, а потім 500 фунтів стерлінгів протягом наступних12 місяців.

Крім того, місцева влада, де знаходиться спонсор, отримує одноразову виплату в розмірі 10 500 фунтів стерлінгів за кожен приїзд (зменшується до 5 900 фунтів стерлінгів для всіх приїздів після 31 грудня 2022 року), щоб допомогти з підтримкою та інтеграційними потребами. Близько 75 000 людей у Великій Британії зголосилися спонсорувати українців, йдеться у звіті.

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Також уряд Великої Британії витратив 2,1 мільярда фунтів стерлінгів (2,5 мільярда доларів) на фінансування програми. Однак програма не передбачає безстрокової підтримки українців у Великій Британії, і навіть 3-річні візи закінчуються в березні 2025 року.

У травні 2023 року повідомлялося, що сотні українських сімей у британському регіоні Іст-Мідлендс ризикують залишитися без даху над головою, здебільшого через те, що їхні перші господарі більше не можуть надавати їм житло. Хоча ця програма досі була в основному успішною, особливо в розміщенні українців, які втекли одразу після початку війни, у звіті визнається, що «майбутнє цієї програми поки що не є ясним».

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Щоб визначити наступний етап програми, а також врахувати зацікавленість українського уряду в тому, щоб ті, хто виїхав, повернулися, коли це буде безпечно, уряду Великої Британії доведеться найближчим часом ухвалити важливі рішення, підсумовується у звіті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що серйозна проблема виникла в українських біженців у Нідерландах — вони можуть втратити право на проживання.

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