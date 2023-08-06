В Британії вимагають пояснень щодо ситуації з українськими біженцями після того, як у 2025 році спливе термін дії їхніх віз (нагадаємо, частина українських біженців може втратити право на проживання у Нідерландах). Депутати-консерватори нагадують, що таких людей в Британії близько 100 000, пише telegraph.co.uk.

Парламентарі занепокоєні відсутністю вказівок про те, що станеться з біженцями, які прибули до Великої Британії після закінчення терміну дії їхніх трирічних віз в рамках перших британських програм переселення.

Сер Роберт Бакленд, колишній міністр юстиції в кабінеті Бориса Джонсона, заявив, що міністри повинні розглянути можливість надання українцям більш постійного статусу, оскільки «індивідуальна» пропозиція, розроблена для «особливо термінової і безпрецедентної ситуації», вимагає «подальшої індивідуальної відповіді».

Він припустив, що це могло б мати форму домовленості з «вищим ступенем визначеності», але не пов'язаної з наданням повного громадянства. Сер Роберт Бакленд сказав, що він хотів би, щоб підготовча робота була проведена вже цього року, щоб забезпечити «якомога більше стабільності і визначеності» для біженців, їхніх роботодавців і громад.

Боб Сілі, член парламенту від партії торі та співголова міжпартійної парламентської групи з питань України, похвалив уряд за підтримку українських сімей, але також закликав до внесення ясності в питання майбутнього біженців.

«Оскільки деякі з них мають дітей у школі, ми повинні мати можливість дозволити їм планувати», — сказав він.

Після початку війни в Україні було створено дві програми для в'їзду біженців до Великої Британії: «Житло для України» та «Українська родинна програма». Кожна з них надає біженцям можливість перебування в країні до трьох років. З того часу понад 182 100 українців в'їхали до країни за цими програмами. Але оскільки більшість з них прибули в перші шість місяців, приблизно 100 000 біженців можуть бути вислані з країни до вересня 2025 року. Кейт Браун, генеральний директор благодійної організації Reset, яка консультувала програму «Житло для України», сказала, що біженці потребують впевненості, оскільки вони «почали перебудовувати своє життя тут», забезпечуючи себе роботою, будуючи соціальні мережі та розвиваючи свої навички англійської мови.

Навіть якщо конфлікт з росією завершиться до 2025 року, багато українців висловили бажання залишитися у Великій Британії. Згідно з даними ONS, опублікованими в липні, половина дорослих українців-біженців мають намір жити у Великій Британії більшу частину часу, навіть коли вони відчують, що повернутися до своєї країни буде безпечно.

Речник Міністерства внутрішніх справ сказав: «Завдяки нашим українським програмам ми надали українцям доступ до трирічної візи для тимчасового притулку у Великій Британії. Ми будемо тримати це питання на контролі, якщо в майбутньому виникне потреба у продовженні терміну дії візи, відповідно до розвитку ситуації в Україні».

Раніше повідомлялося, що українські біженці допомогли суттєво збільшити населення Німеччини.

248

Читайте нас у Facebook та Instagram