Суперник «Шахтаря» вигнав чемпіона світу за три дні до матчу з українцями в Лізі Європи

Єврокубковий суперник «Шахтаря» французький «Марсель», який програв у чемпіонаті країни «Бресту» (0:1), звільнив головного тренера — 46-річного італійця Дженнаро Гаттузо, який не пропрацював з командою і п'яти місяців, повідомляє L'Equipe.

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Чемпіону світу у складі збірної Італії та дворазовому переможцю Ліги чемпіонів у футболці «Мілана» не пробачили семиматчеву серію підопічних без перемог у всіх турнірах (у тому числі втрачений виграш у першій зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Шахтаря» — 2:2) і лише 9-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

Очікується, що новим наставником «Марселя» стане колишній «керманич» збірної Кот-д'Івуару 70-річний Жан-Луї Гассе, якого звільнили 24 січня після принизливої поразки команди від Екваторіальної Гвінеї на Кубку Африки (0:4). Що цікаво, вже з новим наставником івуарійці стали чемпіонами Чорного континенту.

Саме Гассе напевно виведе своїх нових підопічних на єврокубкову зустріч у відповідь проти «Шахтаря», яка відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні «Велодром».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дженнаро Гаттузо пропрацював головним тренером «Фіорентини» лише 23 дні.

Фото ФК «Марсель»

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