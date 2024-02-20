38.17 / 38.73 41.17 / 41.90
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог вночі атакував Україну з повітря: уламки збитих «шахедів» пошкодили будинки, авто та об’єкт інфраструктури

8:38 20 лютого 2024
Мисливці за дронами

У ніч на вівторок, 20 лютого, росіяни атакували Україну трьома ракетами та 23 ударними безпілотниками типу «shahed».

Усі ворожі дрони вдалося знищити, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«У результаті бойової роботи збито усі 23 „Шахеди“ в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей», — говориться в повідомленні військових.

Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

РЕКЛАМА

Також в ЗСУ уточнили, що окупанти запустили дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з бєлгородської області рф, керовану авіаційну ракету Х-31 з тимчасово окупованої території Запорізької області, а «шахеди» — з російського міста приморсько-ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

РЕКЛАМА

У Силах оборони Півдня додали, що 2 «Шахеди» збили на Кіровоградщині та по 1 — на Херсонщині і Миколаївщині.

Крім того, у результаті атаки російських безпілотників спалахнула пожежа на промисловому об’єкті у Кременчуцькому районі Полтавської області.

РЕКЛАМА

Уламки збитого російського «Шахеда» пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що днями атака БПЛА ворога на Дніпро призвела до знеструмлення та зневоднення частини цього обласного центру.

584

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тигр

Водоліям — грошові надходження, а Левам — результативні переговори: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день доброго Тигрулі-симпатюлі

Підсніжники роботи керамофлористики Вікторії Міщенко

«Побачивши у Facebook мої підсніжники, одна пані присоромила мене: мовляв, навіщо видаю справжні квіти за фарфорові», -- майстриня Вікторія Міщенко

Російський військовий

Розстріл поранених військових в Авдіївці: Лубінець розповів подробиці та назвав прізвища загиблих

люди

Дітей ухилянтів хочуть позбавити права вступати до вишів: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту