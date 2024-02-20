Ворог вночі атакував Україну з повітря: уламки збитих «шахедів» пошкодили будинки, авто та об’єкт інфраструктури

У ніч на вівторок, 20 лютого, росіяни атакували Україну трьома ракетами та 23 ударними безпілотниками типу «shahed».

Усі ворожі дрони вдалося знищити, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«У результаті бойової роботи збито усі 23 „Шахеди“ в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей», — говориться в повідомленні військових.

Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

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Також в ЗСУ уточнили, що окупанти запустили дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з бєлгородської області рф, керовану авіаційну ракету Х-31 з тимчасово окупованої території Запорізької області, а «шахеди» — з російського міста приморсько-ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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У Силах оборони Півдня додали, що 2 «Шахеди» збили на Кіровоградщині та по 1 — на Херсонщині і Миколаївщині.

Крім того, у результаті атаки російських безпілотників спалахнула пожежа на промисловому об’єкті у Кременчуцькому районі Полтавської області.

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Уламки збитого російського «Шахеда» пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що днями атака БПЛА ворога на Дніпро призвела до знеструмлення та зневоднення частини цього обласного центру.

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